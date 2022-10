Aprire ed estrarre online archivi RAR e ZIP | migliori applicazioni web

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Oggi un computer può essere utilizzato anche senza nessun programma installato, viste le numeroseweb in grado di sostituire i programmi più famosi in ogni genere di operazione o lavoro. Quando abbiamo tra le mani file compressi ZIP l'utilità di decompressione inclusa in Windows può bastare (se non è protetta da password), ma se si parla di altri formati come i RAR, i 7Z o i file ZIP protetti da password finora era sempre necessario scaricare un programma di decompressione dedicato (come per esempio 7-ZIP). In questo articolo vi mostreremo invece comeedRAR e ZIP direttamente, utilizzando siti web in grado die decomprimere ogni tipo di file compresso in maniera rapida, aprendo semplicemente il browser Web. ...