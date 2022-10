Inter-Barcellona 1-0, Zhang: “Questo uno dei motivi per cui ti amiamo, continuiamo insieme” (Di martedì 4 ottobre 2022) Grande gioia per l’Inter e per il presidente Steven Zhang, che si è subito fatto sentire sui social dopo la vittoria dei nerazzurri per 1-0 sul Barcellona nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Il patron nerazzurro ha postato infatti una foto del tunnel degli spogliatoi con il logo dell’Inter e la seguente didascalia: “Questo è uno dei milioni di motivi per cui ti amiamo, continuiamo tutti insieme”. Il post di Zhang su Instagram Visualizza Questo post su Instagram Un post condiviso da Steven Zhang (@stevenZhang91) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Grande gioia per l’e per il presidente Steven, che si è subito fatto sentire sui social dopo la vittoria dei nerazzurri per 1-0 sulnella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Il patron nerazzurro ha postato infatti una foto del tunnel degli spogliatoi con il logo dell’e la seguente didascalia: “è uno dei milioni diper cui titutti”. Il post disu Instagram Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Steven(@steven91) SportFace.

SimoneTogna : Javier Zanetti è appena arrivato da Cracco per il pranzo UEFA tra i dirigenti dell’#inter e quelli del #barcellona. - SerieA : ?????????? regala la vittoria ai nerazzurri!????? L’@inter conquista 3 punti fondamentali contro il Barcellona! ?… - SkySport : INTER-BARCELLONA 1-0 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (45+2’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 3^ giornata fase a gironi ??… - iwannnabeyours : RT @marifcinter: #Cambiasso: 'Non sono più il solo ad aver battuto il Barcellona con l'Inter? Sì ma non dire mi dispiace per il Cuchu. Io n… - newlove_eney : RT @DiMarzio: #UCL, @Inter | Le parole di #Inzaghi dopo la vittoria contro il @FCBarcelona -