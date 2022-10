American Pie verso il reboot? Ma che fine ha fatto la mamma di Stifler? (Di martedì 4 ottobre 2022) Una notizia che ha mandato ovviamente in visibilio i fan di American Pie. La celebre saga che ha fatto divertire e appassionare un’intera generazione a cavallo tra i ’90 e i 2000 sta per tornare al cinema con un nuovo film. Si tratta di un reboot, anche se al momento non sono emersi dettagli significativi sulla trama: tuttavia, stando ai rumors, sarà basata su un’idea originale di Sujata Day, attrice, modella e sceneggiatrice Americana che abbiamo visto in diversi film. Sempre le indiscrezioni rivelano che il reboot di American Pie sarà prodotto dalla Universal 1440 Entertainment. American Pie, uscito nel 1999, si è rivelato un successo enorme: con un budget di soli 11 milioni di dollari ne ha ottenuti 235, consentendo a tutti gli attori del cast di diventare ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 4 ottobre 2022) Una notizia che ha mandato ovviamente in visibilio i fan diPie. La celebre saga che hadivertire e appassionare un’intera generazione a cavallo tra i ’90 e i 2000 sta per tornare al cinema con un nuovo film. Si tratta di un, anche se al momento non sono emersi dettagli significativi sulla trama: tuttavia, stando ai rumors, sarà basata su un’idea originale di Sujata Day, attrice, modella e sceneggiatricea che abbiamo visto in diversi film. Sempre le indiscrezioni rivelano che ildiPie sarà prodotto dalla Universal 1440 Entertainment.Pie, uscito nel 1999, si è rivelato un successo enorme: con un budget di soli 11 milioni di dollari ne ha ottenuti 235, consentendo a tutti gli attori del cast di diventare ...

