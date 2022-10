Cagliari, sconfitta col Venezia e ora Liverani è a rischio (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Cagliari raccoglie una pesante sconfitta interna contro il Venezia e ora Fabio Liverani rischia la panchina Il Cagliari raccoglie una pesante sconfitta interna contro il Venezia e ora Fabio Liverani rischia la panchina. La partita di ieri ha lasciato qualche perplessità in più sulla squadra e contro i lagunari è arrivata una sonora scoppola da una diretta concorrente per la promozione. I rossoblù ora si interrogano sul futuro del tecnico, anche se per il momento sembra non essere così in bilico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilraccoglie una pesanteinterna contro ile ora Fabiorischia la panchina Ilraccoglie una pesanteinterna contro ile ora Fabiorischia la panchina. La partita di ieri ha lasciato qualche perplessità in più sulla squadra e contro i lagunari è arrivata una sonora scoppola da una diretta concorrente per la promozione. I rossoblù ora si interrogano sul futuro del tecnico, anche se per il momento sembra non essere così in bilico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

