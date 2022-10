Salernitana, Nicola: “Affrontiamo un Sassuolo di valore, lavorato sui nostri errori” (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “La sosta è servita per lavorare dal punto di vista fisico e migliorare alcuni aspetti aerobici. Abbiamo fatto un lavoro molto intenso e i ragazzi si sono allenati molto bene. Domani mi aspetto conferme da ciò che abbiamo dimostrato di saper fare bene. Sarà una partita difficile contro una squadra qualitativa che sa giocare bene a calcio e sa attaccare la profondità con pericolosità. Dovremo fare una gara importante cercando di creare i presupposti per portare a casa un risultato positivo. Affrontiamo un avversario di valore e dovremo dimostrare di essere all’altezza. Tutti i calciatori convocati sono in grado di giocare dall’inizio o subentrare, abbiamo cinque cambi che sono importanti nell’ottica della gestione della gara”. Queste le parole del tecnico granata Davide Nicola intervenuto in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “La sosta è servita per lavorare dal punto di vista fisico e migliorare alcuni aspetti aerobici. Abbiamo fatto un lavoro molto intenso e i ragazzi si sono allenati molto bene. Domani mi aspetto conferme da ciò che abbiamo dimostrato di saper fare bene. Sarà una partita difficile contro una squadra qualitativa che sa giocare bene a calcio e sa attaccare la profondità con pericolosità. Dovremo fare una gara importante cercando di creare i presupposti per portare a casa un risultato positivo.un avversario die dovremo dimostrare di essere all’altezza. Tutti i calciatori convocati sono in grado di giocare dall’inizio o subentrare, abbiamo cinque cambi che sono importanti nell’ottica della gestione della gara”. Queste le parole del tecnico granata Davideintervenuto in ...

