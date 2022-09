Tromba d’aria in Sicilia, autobus si ribalta sulla Palermo Sciacca a causa del vento e della pioggia. Diversi passeggeri feriti (Di venerdì 30 settembre 2022) Un autobus di linea che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato in serata lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Diversi passeggeri sono rimasti feriti anche se nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. In quella zona nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale e una Tromba d’aria. Sul posto sono giunte tre ambulanze. L’autista del pullman, che si è ribaltato all’improvviso a causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile. Tutti i passeggeri, alcuni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Undi linea che copre il tragitto, si èto in serata lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca disono rimastianche se nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. In quella zona nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale e una. Sul posto sono giunte tre ambulanze. L’autista del pullman, che si èto all’improvviso afuria dele del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile. Tutti i, alcuni dei ...

Agenzia_Ansa : Maltempo, tromba d'aria si abbatte sulla costa Pontina. Tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e allagamenti… - fattoquotidiano : Tromba d’aria in Sicilia, autobus si ribalta sulla Palermo Sciacca a causa del vento e della pioggia. Diversi passe… - LaStampa : Tromba d’aria nell’Agrigentino, autobus si ribalta sulla Palermo-Sciacca: diversi feriti - TarallucciE : RT @fattoquotidiano: Tromba d’aria in Sicilia, autobus si ribalta sulla Palermo Sciacca a causa del vento e della pioggia. Diversi passegge… - _mrbyte : RT @RaiNews: Situazione ad alto rischio in Sicilia per una forte perturbazione che si è riversata sull'isola ed ha già causato gravi danni… -