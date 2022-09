Covid, in Campania contagi in risalita: tre i decessi (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2135 i positivi al Covid in Campania sui 12460 test effettuati per un indice di positività pari al 17,13%, in leggero aumento rispetto al 16,58% registrato ieri. Salgono anche i ricoveri: quelli in degenza ordinaria passano da 252 a 263. In flessione invece le terapie intensive occupate che passano da 10 a 7. Tre i decessi, di cui uno nelle ultime quarantotto ore, gli altri due risalenti ai giorni precedenti ma registrati ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2135 i positivi alinsui 12460 test effettuati per un indice di positività pari al 17,13%, in leggero aumento rispetto al 16,58% registrato ieri. Salgono anche i ricoveri: quelli in degenza ordinaria passano da 252 a 263. In flessione invece le terapie intensive occupate che passano da 10 a 7. Tre i, di cui uno nelle ultime quarantotto ore, gli altri due risalenti ai giorni precedenti ma registrati ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

