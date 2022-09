Biotopo MUSE | a Trento uno spazio di biodiversità

(Di venerdì 30 settembre 2022) Novità dell’autunno, ilnel cuore della città di, si fa ambasciatore dell’importanza di conoscere e tutelare gli ambienti umidi di fondovalle. Al centro un laghetto urbano che custodisce oltre 80 specie vegetali acquatiche e palustri, alcune delle quali molto rare in natura, lodi circa 2.000 metri quadri. Unorealizzato

Ildi Trento si fa ambasciatore dell'importanza di conoscere e tutelare gli ambienti umidi nel fondovalle attraverso unurbano di circa 2.000 metri quadri realizzato in collaborazione con il ...Quest'ultimo ha ricordato che ''oggi ildel Lago d'Idro è secco e quindi la Pat dovrebbe ... Inoltre,e Fondazione Museo civico di Rovereto sono state incaricati di valutare gli eventuali ...TRENTO. Il Muse di Trento si fa ambasciatore dell'importanza di conoscere e tutelare gli ambienti umidi nel fondovalle attraverso un biotopo urbano di circa 2.000 metri quadri realizzato in ...Tra la serra e via Sanseverino un laghetto di 600 metri quadrati: sarà accessibile dalle 9 alle 18. Il direttore Lanzinger: «La conservazione della natura centrale nel nostro percorso espositivo» ...