Whatsapp, la novità è incredibile | La funzione che tutti aspettavano (Di giovedì 29 settembre 2022) Il social di messaggistica più in voga aumenta i parametri sulla privacy e ora si può nascondere il proprio stato online. Ecco come. La novità principale per Whatsapp, grazie al rilascio di una beta per Android recante il numero 2.22.20.9, disponibile al download via repository online di ApkMirror, o direttamente dal Play Store, è quella di poter proteggere ancor più la propria privacy. Whatsapp-fonte webPrivacy migliorata Da ora, sarà possibile, per gli utenti di una delle app di messaggistica più conosciuta e usata, di aggiornare la privacy della sezione “Chi può vedere quando sono online”. Questa nuova funzionalità in ottica privacy era stata annunciata già nei mesi di giugno e luglio: si potrà, finalmente, mostrare il proprio stato online solamente a chi si desidera. Ma come si fa a controllare se anche noi ... Leggi su topicnews (Di giovedì 29 settembre 2022) Il social di messaggistica più in voga aumenta i parametri sulla privacy e ora si può nascondere il proprio stato online. Ecco come. Laprincipale per, grazie al rilascio di una beta per Android recante il numero 2.22.20.9, disponibile al download via repository online di ApkMirror, o direttamente dal Play Store, è quella di poter proteggere ancor più la propria privacy.-fonte webPrivacy migliorata Da ora, sarà possibile, per gli utenti di una delle app di messaggistica più conosciuta e usata, di aggiornare la privacy della sezione “Chi può vedere quando sono online”. Questa nuova funzionalità in ottica privacy era stata annunciata già nei mesi di giugno e luglio: si potrà, finalmente, mostrare il proprio stato online solamente a chi si desidera. Ma come si fa a controllare se anche noi ...

