Trovato morto in un cimitero di periferia il sacerdote scomparso a Milano (Di giovedì 29 settembre 2022) È Donatien Mbaihhornom, il sacerdote originario del Ciad e di stanza in Svizzera, scomparso da Milano il 18 settembre, l’uomo Trovato morto nei pressi del cimitero di Cormano. Il corpo era semi nascosto tra le piante in via Nenni, in un punto al quale si può accedere solo a piedi, da un sentiero di campagna. Il corpo del sacerdote era seduto a terra, a ridosso dell’inferriata esterna del cimitero, con una cintura legata a un maglione intorno al collo. In tasca aveva i documenti e un telefono di sua proprietà. Altri device sono stati trovati nel suo bagaglio, che era in un appartamento privato del centro di Milano ed è stato rinvenuto dal custode del palazzo alcuni giorni fa. Resta ancora da capire perché l’uomo si trovasse ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) È Donatien Mbaihhornom, iloriginario del Ciad e di stanza in Svizzera,dail 18 settembre, l’uomonei pressi deldi Cormano. Il corpo era semi nascosto tra le piante in via Nenni, in un punto al quale si può accedere solo a piedi, da un sentiero di campagna. Il corpo delera seduto a terra, a ridosso dell’inferriata esterna del, con una cintura legata a un maglione intorno al collo. In tasca aveva i documenti e un telefono di sua proprietà. Altri device sono stati trovati nel suo bagaglio, che era in un appartamento privato del centro died è stato rinvenuto dal custode del palazzo alcuni giorni fa. Resta ancora da capire perché l’uomo si trovasse ...

Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - fanpage : Ultim'ora #Coolio è stato trovato morto nella sua casa. A dare la notizia è stato il suo manager - Agenzia_Ansa : Aveva avuto una colluttazione tre giorni prima del decesso il detenuto del carcere di Regina Coeli trovato morto ne… - Tg3web : È stato trovato morto in casa di un amico a Los Angeles il rapper statunitense Coolio. Vincitore di un Grammy con '… - infoitinterno : Roma, detenuto trovato morto a Regina Coeli. I testimoni: 'Tre giorni prima colluttazione col compagno di cella' -