Milan, bilancio approvato: perdite per 66.5 milioni, ma il rosso è in netto calo (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Consiglio d'Amministrazione del Milan ha approvato oggi il bilancio 2021/22: perdite per 66.5 milioni, ma il rosso è in calo di 30 milioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Consiglio d'Amministrazione delhaoggi il2021/22:per 66.5, ma ilè indi 30

PietroMazzara : Il #Milan chiude il bilancio 2021-22 a -66,5 milioni, con un taglio di altri 30 milioni rispetto allo scorso anno.… - cmdotcom : #Milan, chiuso il bilancio 2021/22: rosso di 66,5 milioni di euro, 30 in meno del 2020/21. 300 milioni di ricavi - cesarebrugiolo : RT @CalcioFinanza: Il #Milan chiude il bilancio 2021/22 con un rosso di 66,5 milioni di euro. Il dato è in calo di 30 milioni rispetto al r… - AlessiaBabbo : RT @Gazzetta_it: Milan, perdite in calo: il rosso del bilancio 2021-22 scende a 66,5 milioni - pbrex668 : RT @MilanNewsit: Milan esempio per il calcio italiano: è la big italiana con il bilancio migliore (e continuerà a migliorare) -