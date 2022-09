Iran, la protesta è donna: la libertà di espressione che fa paura alla Repubblica Islamica (Di giovedì 29 settembre 2022) “Donne. Vita. libertà“. La nuova rivoluzione in Iran è cominciata, e a portarla avanti sono proprio le donne. Intanto, nel pugno di ferro della repressione mira anche alla libertà d’espressione, con 20 giornalisti – tra cui la fotoreporter Yalda Moaiery (resa famosa da una foto delle proteste del novembre 2019) – arrestati dalle forze dell’ordine, mentre il dissenso popolare verso il governo di Ebrahim Raisi non accenna a fermarsi. Disordini e manifestazioni sono in atto da settimane nel Paese retto dall’Ayatollah, ma la situazione è degenerata dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale semplicemente poiché indossava il velo in maniera “scorretta”. Secondo il gruppo fondato da esuli Iraniani in Norvegia, Iran Human ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 29 settembre 2022) “Donne. Vita.“. La nuova rivoluzione inè cominciata, e a portarla avanti sono proprio le donne. Intanto, nel pugno di ferro della repressione mira anched’, con 20 giornalisti – tra cui la fotoreporter Yalda Moaiery (resa famosa da una foto delle proteste del novembre 2019) – arrestati dalle forze dell’ordine, mentre il dissenso popolare verso il governo di Ebrahim Raisi non accenna a fermarsi. Disordini e manifestazioni sono in atto da settimane nel Paese retto dall’Ayatollah, ma la situazione è degenerata dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata dpolizia morale semplicemente poiché indossava il velo in maniera “scorretta”. Secondo il gruppo fondato da esuliiani in Norvegia,Human ...

