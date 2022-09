Il braccio di ferro tra Salvini e Meloni sul Viminale e la minaccia dell’appoggio esterno della Lega al governo (Di giovedì 29 settembre 2022) Come accade ogni qualvolta si deve dare vita a un nuovo esecutivo, le varie anime che compongono una maggioranza hanno non poche difficoltà nel trovare un accordo per spartirsi le poltrone dei vari Ministeri, Presidenze parlamentari e sottosegretariati. Il totoministri, anche questa volta – nonostante la netta maggioranza ottenuta da Fratelli d’Italia alle ultime elezioni -, continua a rivelarsi una disciplina faticosa. A complicare le cose sono i rapporti interni, come quello decollato solo davanti alle telecamere tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Perché, ed è una cosa nota, il leader della Lega (conscio del calo dei consensi) ha puntato la sua campagna elettorale sul Viminale. Ma la prossima Presidente del Consiglio non sembra essere d’accordo con lui. Meloni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Come accade ogni qualvolta si deve dare vita a un nuovo esecutivo, le varie anime che compongono una maggioranza hanno non poche difficoltà nel trovare un accordo per spartirsi le poltrone dei vari Ministeri, Presidenze parlamentari e sottosegretariati. Il totoministri, anche questa volta – nonostante la netta maggioranza ottenuta da Fratelli d’Italia alle ultime elezioni -, continua a rivelarsi una disciplina faticosa. A complicare le cose sono i rapporti interni, come quello decollato solo davanti alle telecamere tra Giorgiae Matteo. Perché, ed è una cosa nota, il leader(conscio del calo dei consensi) ha puntato la sua campagna elettorale sul. Ma la prossima Presidente del Consiglio non sembra essere d’accordo con lui....

