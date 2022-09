sportli26181512 : Roy Keane, il diavolo rosso: «Quando arrivò da noi al Nottingham Forest parlava pochissimo e sorrideva ancora meno.… - cmdotcom : Roy Keane, il diavolo rosso - JosePedroIrarr2 : @pelotazo Roy Keane Paolo Montero Sergio Ramos -

Calciomercato.com

Scambio di opinioni trae Matic: "Non possono essere tutti nel tuo cuore" "Deve capire che il calcio è cambiato" Scambio di opinioni tra due pesi massimi del calcio:e Nemanja Matic. L'ex calciatore, ora opinionista, infatti poco tempo fa aveva detto del serbo attualmente alla Roma: "Dice che lo United sarà ...Troppe squadre del cuore e così non va bene. Questa in sostanza la critica che, leggenda del Manchester United, ha rivolto a Nemanja Matic. Il centrocampista della Roma è finito al centro della polemica dopo alcune parole dell'ex centrocampista irlandese e ora decide ... Roy Keane, il diavolo rosso | Primapagina | Calciomercato.com Vocegiallorossa.it foto di www.imagephotoagency.it Il centrocampista della Roma Nemanja Matic ha rilasciato un’intervista al The Times, nella quale ha risposto alle parole di Roy Keane giunte nei suoi ...Il centrocampista della Roma Nemanja Matic, durante un'intervista al Times, è stato chiamato a replicare le provocazioni di Roy Keane.