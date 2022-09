(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Il titolare della storica agenzia funebre di Cagliari evidenzia come,due anni di pandemia, le principalisull’organizzazione dei funerali sono in fase di eliminazione Cagliari, 28 settembre 2022. Due anni di pandemia hanno rivoluzionato tutti i comparti socioeconomici nazionali e internazionali, compreso il settore delle, che ha dovuto seguire rigidi protocolli per poter continuare ad offrire un servizio all’altezza della situazione, in linea con i bisogni dei familiari dei defunti. “Abbiamo sofferto insieme agli affetti più cari delle persone decedute il peso di una situazione davvero complicata. Se l’ultimo addio è già difficile per sé, indilo è stato ancora di più”, racconta...

RedaconRadionov : Apre a Castelnovo la nuova 'Casa Funeraria' delle onoranze funebri Mammi - - Mbalo71 : @FratellidItalia È un privato cittadino, non ha ruoli di partito o istituzionali. Ma di cosa state parlando. E bast… - Valsusaoggi : VALSUSA, NUOVO SITO WEB PER LE ONORANZE FUNEBRI MILETTO & GRIGLIO - AntonelloGasole : @di_reddito Alle onoranze funebri - CHPRESS21 : Onoranze funebri Bertossa SA – Mettiamo a disposizione la nostra conoscenza trentennale nell’ambito funerario -

Adnkronos

Lesi terranno alle ore 15 di domani nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara . Dopo il funerale, poi la bara del bimbo sarà sepolta nel cimitero di San Pietro di Arcevia . Le ..." Segnalarein ospedale ed Rsa è reato. Lo dice la legge. Come giornalista, ho il dovere morale e deontologico di supportare la legalità in ogni sua forma. E' ora di porre fine alla sporca e ... Onoranze Funebri Salvatore Melis, Oder Melis: “Dopo le restrizioni del periodo Covid si ritorna ad una normalizzazione, ma con le giuste precauzioni Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...(Cagliari, 28/9/22) - Il titolare della storica agenzia funebre di Cagliari evidenzia come, dopo due anni di pandemia, le principali restrizioni sull’organizzazione dei funerali sono in fase di elimin ...