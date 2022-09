Casi Covid a scuola: 14 giorni di isolamento in caso di positività persistente. Autosorveglianza per docenti, ATA e alunni se contatti stretti (Di mercoledì 28 settembre 2022) La curva epidemiologica in base ai dati degli ultimi giorni, nonostante oscillino, è risalita. A scuola sono decadute le regole restrittive degli ultimi due anni scolastici. Permane tuttavia il divieto di accesso e permanenza nei locali scolastici in caso di positività al Covid. Le indicazioni che le scuole seguono sono quelle contenute nel Vademecum inviato dal Ministero ai dirigenti scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 settembre 2022) La curva epidemiologica in base ai dati degli ultimi, nonostante oscillino, è risalita. Asono decadute le regole restrittive degli ultimi due anni scolastici. Permane tuttavia il divieto di accesso e permanenza nei locali scolastici indial. Le indicazioni che le scuole seguono sono quelle contenute nel Vademecum inviato dal Ministero ai dirigenti scolastici. L'articolo .

WRicciardi : Consequenziale Covid. Impennata dei contagi: in una settimana cresciuti del 33%. Oggi… - Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - Adnkronos : #Covid, Pregliasco: 'Verso 60mila casi al giorno, sarà inverno impegnativo'. - lvogruppo : ??A Shenzhen, in Cina, scoppia una protesta contro il confinamento in diverse zone della città dopo la scoperta di a… - Veleno_Q_B : RT @chil_q: CANADA; PER VIAGGIARE NEL PAESE ORA NON SERVE PIÚ NE #MASCHERINA NE #VACCINO Il governo del Canada dà aggiornamenti epidemiolo… -