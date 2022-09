Assalto a Capitol Hill | manifestante condannato a 7 anni

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Un cittadino statunitense, Kyle Young, è statoa settedi prigione per aver aggredito un agente di polizia durante l’al Campidoglio del 6 gennaio 2021, secondo quanto annunciato dal dipartimento della Giustizia Usa. Il 38enne cittadino americano era tra le persone che hanno aggredito gli agenti di polizia nei pressi del Lower East Terrace del Campidoglio. L’uomo, dello Stato dell’Iowa, è stato arrestato il 14 aprile dello scorso anno insieme ad altre due persone che hanno partecipato insieme a lui agli scontri, e si è dichiarato colpevole il 5 maggio. La giudice Amy Berman Jackson ha definito Young uno dei più pericolosi assalitori di. All’uomo saranno scontati i 17 mesi già trascorsi in carcere. L’uomo dovrà pagare anche una multa di duemila ...

