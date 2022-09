Scherma: al via a Trento la stagione degli spadisti azzurri (Di martedì 27 settembre 2022) Trento, 27 set. - (Adnkronos) - Comincia a Trento la nuova stagione della spada azzurra. Da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre il Centro Sportivo di Sopramonte, a Candriai, ospiterà il primo ritiro della Nazionale Assoluta femminile e maschile guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò. Sono 25 i prescelti, di cui 13 spadiste e 12 spadisti, per l'allenamento collegiale che segnerà il ritorno in pedana dei “big” della specialità dopo le soddisfazioni ottenute nelle ultime grandi kermesse internazionali, su tutte i Campionati Mondiali del Cairo e gli Europei di Antalya della scorsa estate. Tra le donne, risponderanno alla convocazione del Responsabile d'arma le quattro componenti della squadra vicecampione del Mondo e d'Europa in carica, dunque Rossella Fiamingo (anche bronzo iridato individuale e argento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022), 27 set. - (Adnkronos) - Comincia ala nuovadella spada azzurra. Da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre il Centro Sportivo di Sopramonte, a Candriai, ospiterà il primo ritiro della Nazionale Assoluta femminile e maschile guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò. Sono 25 i prescelti, di cui 13 spadiste e 12, per l'allenamento collegiale che segnerà il ritorno in pedana dei “big” della specialità dopo le soddisfazioni ottenute nelle ultime grandi kermesse internazionali, su tutte i Campionati Mondiali del Cairo e gli Europei di Antalya della scorsa estate. Tra le donne, risponderanno alla convocazione del Responsabile d'arma le quattro componenti della squadra vicecampione del Mondo e d'Europa in carica, dunque Rossella Fiamingo (anche bronzo iridato individuale e argento ...

schermadesio : Al via la nuova stagione con tanti nuovi iscritti sulle pedane della Scherma Desio: E’ iniziata ormai da qualche se… - TSTARANTO : QUALIFICAZIONE OPEN SPADA : CLUB SCHERMA TARANTO DOMINA LA PUGLIA - Carlino_Fermo : Fermo, la Vezzali dà il via al progetto per la scherma paralimpica e non vedenti - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – AL VIA LA SECONDA GIORNATA DI GARE A PISA CON QUATTRO PROVE / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA… - Federscherma : COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – AL VIA LA SECONDA GIORNATA DI GARE A PISA CON QUATTRO PROVE / LINK RISULTATI LIVE E D… -