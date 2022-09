Calcio | Chelsea | Kantè torna ad allenarsi dopo un mese e mezzo

CorSport : Cessione #Inter: perché #Zhang accelera e chiama la banca che ha venduto il Chelsea ?? - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - Yuro_23 : RT @CorSport: Cessione #Inter: perché #Zhang accelera e chiama la banca che ha venduto il Chelsea ?? - CorSport : 'Clamoroso, il #Chelsea vuole #Monchi!' ?? - sportface2016 : #Roma, dall'Inghilterra: il #Chelsea riflette sulla recompra di #Abraham -

SardiniaPost

TORINO - Prima la visita all'amica Donatella Versace , quindi ecco che Romelu Lukaku è rimasto in... mutande. In attesa di tornare a fare gol per l'Inter, dopo la fuga dale il clamoroso rientro a Milano, l'attaccante di Simone Inzaghi fa il testimonial per l'intimo di Calvin Klein. Il fisico c'è, la forma sta tornando come dimostra negli allenamenti alla ...Il centrocampista francese si era infortunato a metà agosto LONDRA (INGHILTERRA) - Ilsta per ritrovare N'Golo Kanté. Il centrocampista francese è tornato oggi ad allenarsi dopo quasi un mese e mezzo: il 14 agosto scorso contro il Tottenham aveva riportato un infortunio ... Calcio: Chelsea, Kanté torna ad allenarsi a un mese e mezzo dall'infortunio al ginocchio - sardiniapost TORINO - Prima la visita all'amica Donatella Versace, quindi ecco che Romelu Lukaku è rimasto in... mutande. In attesa di tornare a fare gol per l'Inter, dopo la fuga dal Chelsea e il clamoroso rientr ...Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche se si avvicina il ritorno del calcio giocato.