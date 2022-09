Russia, sparatoria in una scuola: almeno sei morti e venti feriti, tra loro anche molti bambini (Di lunedì 26 settembre 2022) In Russia, una sparatoria in una scuola ha causato almeno sei morti e una ventina di feriti: è questo il bilancio di quanto accaduto in un istituto della città di Izhevsk. A riferirlo fonti del ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) In, unain unaha causatoseie unana di: è questo il bilancio di quanto accaduto in un istituto della città di Izhevsk. A riferirlo fonti del ...

fanpage : Ultim'ora Sparatoria questa mattina in una scuola di Izhevsk. Sono almeno 6 i morti - nelloscavo : Il Cardinake Krajewski in missione sul fronte di guerra in #Ucraina e inviato dal Papa è stato coinvolto in una spa… - globalistIT : - corona_tweet : RT @pleccese: Russia, sparatoria in una scuola: 6 morti e 20 feriti ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Russia, sparatoria in una scuola: 6 morti e 20 feriti - -