Pd | l’affondo di Decaro | “Modello fondante da smantellare Basta con i capi corrente” Così i sindaci guardano al prossimo congresso

(Di lunedì 26 settembre 2022) Un’analisi ficcante che assomiglia molto a una mozione congressuale. O forse lo è già, nel giorno in cui sugli stessi punti insiste il coordinatore deidem Matteo Ricci e il segretario Enrico Letta annuncia che il partito sarà chiamato a scegliere nei prossimi mesi il suo successore dopo il peggior risultato nella storia del Pd. Una batosta di fronte alla quale Antonio, primo cittadino di Bari e presidente Anci, non usa giri di parole, ripetendo per ben 5 volte ‘perso’ perché la parola diventi una pietra angolare di qualsiasi altro discorso: “Ha perso il Partito Democratico. Ha perso questa coalizione di centrosinistra. Ha perso l’idea di politica e di Paese che abbiamo proposto agli italiani. Abbiamo perso. E guai se l’analisi del voto, a qualsiasi livello, non partisse da queste due parole. Saremmo di fronte all’ennesimo stratagemma ...