Maltempo: frane e allagamenti in Campania. Oggi allerta rossa in Basilicata (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centro - sud nella morsa del Maltempo. Atteso un peggioramento, inoltre, con allerta arancione per Calabria, Molise, Puglia e Campania; gialla su Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e sulle isole. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centro - sud nella morsa del. Atteso un peggioramento, inoltre, conarancione per Calabria, Molise, Puglia e; gialla su Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e sulle isole. ...

corrmezzogiorno : #Napoli Video |Bomba d’acqua su Napoli e Campania, allagamenti e frane Scuole chiuse ... - infoitinterno : Maltempo, violento temporale a Napoli: frane e allagamenti - RosDanno : RT @Corriere: Bomba d’acqua su Napoli e provincia, frane e allagamenti in tutta la Campania - TV2000it : #Maltempo, nubifragi in #Toscana, bomba d'acqua su #Napoli: collegamenti difficili per #Ischia e #Procida Frane e… - anesalete : RT @Radio1Rai: #Maltempo e situazione difficile al Sud. Criticità in Campania, con frane e allagamenti: domani scuole chiuse a Napoli, Case… -