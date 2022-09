“Italiani in guerra”. Lo scenario da incubo di Fabbri e la reazione all'arma nucleare (Di lunedì 26 settembre 2022) Quali possono essere le prossime mosse della Russia dopo l'ultimo discorso di Vladimir Putin? Ad affrontare la questione è Dario Fabbri, analista geopolitico, ospite della puntata del 25 settembre di In Onda, talk show di La7 condotto da David Panrezo e Concita De Gregorio, che si focalizza in particolare sul possibile scontro atomico tra i due schieramenti che combattono la guerra in Ucraina: “Le armi nucleari tattiche esistono e il punto è la quantità di potenza nucleare che queste armi possiedono. Le uniche due atomiche usate nella storia, quelle di Hiroshima e Nagasaki, erano certamente di tipo strategico per l'epoca e anche per oggi. Se fossero sganciate bombe atomiche superiori come potenza a quella di Hiroshima saremmo comunque in un ambito strategico. L'arma tattico-nucleare, per ciò che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Quali possono essere le prossime mosse della Russia dopo l'ultimo discorso di Vladimir Putin? Ad affrontare la questione è Dario, analista geopolitico, ospite della puntata del 25 settembre di In Onda, talk show di La7 condotto da David Panrezo e Concita De Gregorio, che si focalizza in particolare sul possibile scontro atomico tra i due schieramenti che combattono lain Ucraina: “Le armi nucleari tattiche esistono e il punto è la quantità di potenzache queste armi possiedono. Le uniche due atomiche usate nella storia, quelle di Hiroshima e Nagasaki, erano certamente di tipo strategico per l'epoca e anche per oggi. Se fossero sganciate bombe atomiche superiori come potenza a quella di Hiroshima saremmo comunque in un ambito strategico. L'tattico-, per ciò che ...

