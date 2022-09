Instapoetry | la poesia è social

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 settembre 2022) “I fondatori ebbero per principal scopo di romper guerra alle gonfiezze del secolo, e ritornare laitaliana per mezzo della pastorale alle pure e belle sue forme”. Qualcosa non torna? Sto semplicemente citando il programma dell’Accademia dell’Arcadia, un movimento letterario che si diffonde in Italia nel Settecento. Volendo rispondere al “cattivo gusto” del Barocco, l’Arcadia era figlia del proprio tempo, che si può comprendere a pieno se letta alla luce del contesto in cui si situa. Cosa c’entra con il fenomeno dell’? Apparentemente niente, in realtà tutto, proprio per quello che abbiamo appena detto; un paragone forse ardito ma che ricorda una delle caratteristiche principali della letteratura o della: evolversi e adeguarsi ai tempi per poter ancora sopravvivere. Di cosa parliamo quando parliamo di ...