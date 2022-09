Grande Fratello Vip 7, Giovanni Ciacci: "Vado a Uomini e Donne per salvare Gemma Galgani da Tina Cipollari" (Di lunedì 26 settembre 2022) Giovanni Ciacci del Grande Fratello Vip 7 vuole andare a Uomini e Donne per salvare Gemma Galgani da Tina Cipollari, poi la regia lo censura. L'attentissima regia del Grande Fratello Vip 7 ha censurato Giovanni Ciacci che vuole andare a Uomini e Donne per salvare Gemma Galgani. Il gieffino ritene che Tina Cipollari, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi, bullizzi la dama piemontese. Giovanni Ciacci è entrato nella casa del Grande Fratello ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022)delVip 7 vuole andare aperda, poi la regia lo censura. L'attentissima regia delVip 7 ha censuratoche vuole andare aper. Il gieffino ritene che, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi, bullizzi la dama piemontese.è entrato nella casa del...

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - Adnkronos : 'Durante le #elezioni il popolo è sovrano ed è insindacabile. Ma le campagne elettorali stile 'Grande Fratello' a c… - Emanuel13632032 : @Adnkronos Senza parole Cottarelli perde con la Santanchè siamo ai livelli 'grande fratello' - 361_magazine : Ginevra Lamborghini col suo fare esuberante conquista i vipponi e il pubblico web ma attira anche qualche antipatia… -