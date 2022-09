Elezioni 2022, Fratoianni: “Cattiva giornata”. Bonelli: “Serviva alleanza con M5S” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “La prima impressione che abbiamo è che quella di oggi non è una buona giornata per questo Paese. La destra vince le Elezioni. Le prime proiezioni dicono che ha la maggioranza assoluta in entrambe le Camere e questo è uno scenario che temevamo e contro il quale ci siamo battuti in questo mese”. Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana dal quartier generale dell’alleanza Verdi-Sinistra al Caffè Letterario in via Ostiense a Roma. Elezioni 2022 tutti i risultati “I numeri dicono questo: un’alleanza più larga avrebbe reso la vita molto più difficile alla destra e forse avrebbe cambiato il dato”, sottolinea il segretario di Si. Ora, aggiunge, per “un’opposizione efficace, in Parlamento e fuori dal Parlamento, a una destra che ha ricette ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “La prima impressione che abbiamo è che quella di oggi non è una buonaper questo Paese. La destra vince le. Le prime proiezioni dicono che ha la maggioranza assoluta in entrambe le Camere e questo è uno scenario che temevamo e contro il quale ci siamo battuti in questo mese”. Così Nicola, segretario di Sinistra Italiana dal quartier generale dell’Verdi-Sinistra al Caffè Letterario in via Ostiense a Roma.tutti i risultati “I numeri dicono questo: un’più larga avrebbe reso la vita molto più difficile alla destra e forse avrebbe cambiato il dato”, sottolinea il segretario di Si. Ora, aggiunge, per “un’opposizione efficace, in Parlamento e fuori dal Parlamento, a una destra che ha ricette ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - _Mat_4y : RT @Io_Non_Esisto_: ELEZIONI 2022 | Ho votato con la consapevolezza nel cuore di non contare un cazzo - CarloAl87550029 : RT @SkyTG24: “Questo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza“ così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia #Meloni ha commentato la… -