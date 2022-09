Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino fanno pace, solo una strategia in vista della diretta del Grande Fratello Vip? (Di lunedì 26 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno fatto pace in vista della diretta di oggi del Grande Fratello Vip 2022? Chi segue il programma sa bene che in una sola settimana dall’ingresso dei primi Vip e già successo di tutto ma che a finire sotto i riflettori, almeno per ora, sono stati proprio Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino per via della presunta attrazione provato da quest’ultimo a favore della prima. Elenoire ha attaccato Luca reo di averle fatto credere di avere un interesse particolare per lei e poi di essersi tirato indietro ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)hanno fattoindi oggi del2022? Chi segue il programma sa bene che in una sola settimana dall’ingresso dei primie già successo di tutto ma che a finire sotto i riflettori, almeno per ora, sono stati proprioper viapresunta attrazione provato da quest’ultimo a favoreprima.ha attaccatoreo di averle fatto credere di avere un interesse particolare per lei e poi di essersi tirato indietro ...

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - zazoomblog : GF Vip 7 terza puntata: confronto acceso per Elenoire Ferruzzi - #terza #puntata: #confronto #acceso - monicanzio : RT @BITCHYFit: Elenoire Ferruzzi che sono 46 anni che vive queste dinamiche ed è subito Enorma Jean #GFVip -