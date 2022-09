CIV | Emanuele Pusceddu rassicura tutti | ' Sto bene'

corsedimoto : SUPERBIKE - Emanuele Pusceddu, il pilota ferito nell'incidente di domenica scorsa nel round del CIV, è tornato a ca… - gponedotcom : L'ultimo aggiornamento in merito alle condizioni di Emanuele Pusceddu è una bellissima notizia: ora è stato trasfer… - corsedimoto : EMANUELE PUSCEDDU, ferito gravemente nel round CIV Supersport al Mugello, sta meglio. Ha riportato un trauma cranic… - Mary_Giannoni : RT @corsedimoto: GRAVE INCIDENTE AL MUGELLO - Emanuele Pusceddu è caduto durante la gara Supersport del tricolore al Mugello. E' stato tras… - corsedimoto : GRAVE INCIDENTE AL MUGELLO - Emanuele Pusceddu è caduto durante la gara Supersport del tricolore al Mugello. E' sta… -

Il sollievo dopo lo spavento.Pusceddu , vittima di un pauroso incidente nel corso di Gara 2 delclasse Supersport 600 al Mugello, ha lasciato da qualche giorno l' Ospedale Careggi di Firenze e può ora proseguire il ...... in sella alla sua Kawasaki, la sua nuova esperienza nelspagnolo. In Sicilia alla ... nel rally omonimo valido per il Campionato italiano rally asfalto, Giuseppe Testa edInglesi, dopo un ...Il pilota del J. Angel Racing, vittima di un brutto incidente nell'ultima tappa del Mugello, ha voluto rassicurare i tanti tifosi in apprensione attraverso un post social ...SBK: L'ultimo aggiornamento in merito alle condizioni di Emanuele Pusceddu è una bellissima notizia: ora è stato trasferito in reparto e per domani è prevista la dimissione dall'ospedale ...