ASL di Cuneo: Concorso per 3 Dirigenti Medici (Di lunedì 26 settembre 2022) L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di radiodiagnostica. Viene offerto contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre Dirigenti Medici - disciplina di radiodiagnostica. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

