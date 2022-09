Per Mario Draghi vigilia elezioni a Città della Pieve (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha trascorso la vigilia delle elezioni politiche nella sua abitazione di Città della Pieve. Che insieme alla moglie Serenella ha lasciato nel primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente del Consiglio,, ha trascorso ladellepolitiche nella sua abitazione di. Che insieme alla moglie Serenella ha lasciato nel primo ...

rulajebreal : “La questione di come tratteremo le autocrazie definirà la nostra capacità di dare forma al nostro futuro comune pe… - mara_carfagna : Le parole di #Putin contro l'Occidente e la mobilitazione dei riservisti aprono uno scenario denso di minacce diret… - ItaliaViva : 'Mario #Draghi risponderà sulla disponibilità per un secondo mandato al Presidente della Repubblica, non ad una sal… - mario_palmisano : RT @_Nico_Piro_: #24settembre mi sono perso qualcosa forse per cui chiedo il vostro aiuto...Gli Usa hanno poi rivelato i nomi dei partiti i… - bonannoercole : @marioadinolfi Mario, non dia peso alle oche decerebrate. Sia sé stesso come vuole. Queste osservazioni (queste der… -