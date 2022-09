Milan, settimana nera per l’infermeria: da Theo Hernandez a Tonali, il punto sui rientri. E dalla Danimarca preoccupa Kjaer… (Di sabato 24 settembre 2022) Pochi sorrisi (quelli di Giroud), più di qualche problema: la pausa nazionali non mette di buonumore il Milan. Anzi, turba lo stato d’animo... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Pochi sorrisi (quelli di Giroud), più di qualche problema: la pausa nazionali non mette di buonumore il. Anzi, turba lo stato d’animo...

Kekko80493273 : Altro rossonero professore di calcio spiega la sconfitta del suo #Milan È passata una settimana, basta.… - manoACM1899 : RT @Zincoritorna: Interisti che parlano di Karma dall’alto dei loro 2 infortuni di una settimana ogni 10 mesi. Avessero avuto gli infortuni… - sportli26181512 : Empoli, alle 10:30 partitella contro la Primavera in vista del Milan: Come riportato dal sito ufficiale dell'Empoli… - sportli26181512 : Milan, sabato di allenamento a Milanello: seduta mattutina senza i nazionali: Come riportato da… - ale_taia : @furgeTX Diciamo che togliendo questa settimana che sarebbe di nazionali, effettivamente per il Milan salta 3 settimane -