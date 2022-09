Juve, il punto su tutti i rinnovi (Di sabato 24 settembre 2022) Il punto sui rinnovi in casa Juve: il nodo principale è di Di Maria, che ha firmato solo per un anno e si valuta se proporre un rinnovo La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Juve in vista della prossima stagione. Il caso più spinoso è ovviamente quello di Angel Di Maria, che ha firmato un solo anno di contratto, con Paredes che sta spingendo per convincerlo a rimanere. Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot sembrano in uscita, mentre Pinsoglio dovrebbe rimanere: è utile per spogliatoio e liste, ma non prenderà gli attuali 350mila di ingaggio LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Ilsuiin casa: il nodo principale è di Di Maria, che ha firmato solo per un anno e si valuta se proporre un rinnovo La Gazzetta dello Sport ha fatto ilsuiin casain vista della prossima stagione. Il caso più spinoso è ovviamente quello di Angel Di Maria, che ha firmato un solo anno di contratto, con Paredes che sta spingendo per convincerlo a rimanere. Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot sembrano in uscita, mentre Pinsoglio dovrebbe rimanere: è utile per spogliatoio e liste, ma non prenderà gli attuali 350mila di ingaggio LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

