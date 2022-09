Tutto chiede salvezza: trailer e poster della serie Netflix di Francesco Bruni (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal 14 ottobre su Netflix Tutto chiede salvezza, la serie tv diretta da Francesco Bruni di cui sono stati svelati trailer e poster. Netflix ha appena diffuso il trailer e il poster di Tutto chiede salvezza. La serie in 7 episodi, liberamente tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, sarà disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 14 ottobre 2022. Federico Cesari è il protagonista Daniele, a cui si affiancano anche Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal 14 ottobre su, latv diretta dadi cui sono stati svelatiha appena diffuso ile ildi. Lain 7 episodi, liberamente tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, sarà disponibile su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 14 ottobre 2022. Federico Cesari è il protagonista Daniele, a cui si affiancano anche Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato ...

NetflixIT : Sette giorni per ritrovare sé stessi e realizzare che in fondo, visto da vicino, nessuno è normale. Tutto chiede sa… - TVTips_official : RT @NetflixIT: Sette giorni per ritrovare sé stessi e realizzare che in fondo, visto da vicino, nessuno è normale. Tutto chiede salvezza, s… - AugustineFolkl : RT @NetflixIT: Sette giorni per ritrovare sé stessi e realizzare che in fondo, visto da vicino, nessuno è normale. Tutto chiede salvezza, s… - ria_withoutanR : RT @NetflixIT: Sette giorni per ritrovare sé stessi e realizzare che in fondo, visto da vicino, nessuno è normale. Tutto chiede salvezza, s… - archive_cesari : RT @NetflixIT: Sette giorni per ritrovare sé stessi e realizzare che in fondo, visto da vicino, nessuno è normale. Tutto chiede salvezza, s… -