Risarcimento diretto | come funziona | novità 2023 e possibili rincari

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ad esempio, su Facile.it è possibile comparare diverse assicurazioni online , confrontando le ... approvato lo scorso 2 agosto in via definitiva dal Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 ...

TUintermediari : Auto: Aiba giudica positivamente la norma legata all’obbligatorietà del risarcimento diretto da parte delle compag… - adlucc : Questi criminali satanici che fanno sempre solo speculazione finanziaria a discapito dei cittadini e delle aziende… -

PMI.it

A partire dal 2023 entreranno in vigore alcune novità relative al regime delper la RCA , la procedura di indennizzo utilizzata nella gestione dei sinistri stradali e obbligatoria per le compagnie di assicurazioni italiane. Con l'approvazione definitiva ...Il senso del Danteda Pupi Avati, in uscita il 29 settembre con 01, nelle nostre sale (...viene incaricato dalla Compagnia di Orsanmichele di portare dieci fiorini d'oro come... Risarcimento diretto: come funziona, novità 2023 e come affrontare i possibili rincari L’AO di Cosenza è la prima azienda in Calabria ad aver concluso le procedure amministrative necessarie all’individuazione del fabbisogno ...Lecce, 23 settembre 2022, (Foggiasera.it) - Dal sito studiocataldi.it. Con sentenza del Tribunale di Lecce, II^ Sezione Penale, in composizione monocratica, del 23 marzo 2022, l’imputato conducente de ...