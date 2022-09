"Non è una pacchia rivederli.". Travaglio già rassegnato sul centrodestra (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 25 settembre si vota per le elezioni politiche ed è tempo di chiedersi, usando le parole di Giorgia Meloni “per chi è finita la pacchia?”. Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite del talk politico Otto e mezzo, su LA7, venerdì 23 settembre, sentenzia: “La pacchia sarà finita per chi perde e inizierà per chi vince. E poi ci siamo noi cittadini elettori. Nel 2011 avevo esultato perché pensavo che ci fossimo finalmente liberati di Berlusconi che ci aveva portato al fallimento totale con l'Italia sputtanata a livello internazionale e quindi non è proprio una pacchia rivederli tornare tutti quanti uno dopo l'altro, per di più invecchiati di undici anni. Da lunedì potremmo avere Silvio Berlusconi presidente del Senato”. Il giornalista e scrittore sciorina una serie di nomi “maledetti ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 25 settembre si vota per le elezioni politiche ed è tempo di chiedersi, usando le parole di Giorgia Meloni “per chi è finita la?”. Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite del talk politico Otto e mezzo, su LA7, venerdì 23 settembre, sentenzia: “Lasarà finita per chi perde e inizierà per chi vince. E poi ci siamo noi cittadini elettori. Nel 2011 avevo esultato perché pensavo che ci fossimo finalmente liberati di Berlusconi che ci aveva portato al fallimento totale con l'Italia sputtanata a livello internazionale e quindi non è proprio unatornare tutti quanti uno dopo l'altro, per di più invecchiati di undici anni. Da lunedì potremmo avere Silvio Berlusconi presidente del Senato”. Il giornalista e scrittore sciorina una serie di nomi “maledetti ...

Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - matteorenzi : Ci vogliono mesi per una mammografia, una TAC, un esame. Ma non si parla più di sanità. Durante il Covid tutti i la… - matteorenzi : Giuseppe CONTE usa reddito e attacchi personali per non rispondere a una semplice domanda: PERCHÉ NEL 2018 HA CHIUS… - AnnaRGRiv : @DSantanche Ma state tranquilli, tanto le cose non andranno in una direzione difficile... state cantando vittoria d… - StefanoJazz : RT @enrico_farda: Io le elezioni le ho già vinte. Ho sempre votato PCI, PDS, DS e PD. Stavolta finalmente esco da una palude putrida e voto… -