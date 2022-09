LIVE Sonego-Korda 6-4 2-3, ATP Metz 2022 in DIRETTA: nessun reale brivido nel secondo set (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Profonda la risposta di Sonego e poi anche il rovescio successivo, che costringe Korda all’errore. 3-3 Sonego chiude con l’ace questo game, bravissimo a far valere la propria prima nel momento più complicato! Vantaggio Sonego, ancora la prima subito decisiva! 40-40 Altra gran prima di Sonego per annullare la seconda palla break! 30-40 Palla break Korda, prima centrale a 202 km/h di Sonego. 15-40 Due palle break Korda, volée in controtempo di rovescio dell’americano e a Sonego sfugge di pochissimo il miracoloso passante stretto incrociato di rovescio. 15-30 Dritto largo di Sonego dopo il servizio. 15-15 Risposta aggressiva di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Profonda la risposta die poi anche il rovescio successivo, che costringeall’errore. 3-3chiude con l’ace questo game, bravissimo a far valere la propria prima nel momento più complicato! Vantaggio, ancora la prima subito decisiva! 40-40 Altra gran prima diper annullare la seconda palla break! 30-40 Palla break, prima centrale a 202 km/h di. 15-40 Due palle break, volée in controtempo di rovescio dell’americano e asfugge di pochissimo il miracoloso passante stretto incrociato di rovescio. 15-30 Dritto largo didopo il servizio. 15-15 Risposta aggressiva di ...

