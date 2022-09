News24_it : Berlino, repressione iraniane coraggiose attacco a umanità - TorinoNews24 : Morte Mahsa - A Berlino le donne si tagliano per strada i capelli contro la repressione in Iran... - marielSiviglia : Chiudano #Guantanamo . La novella dello stento sulla repressione della minoranza musulmana nella repubblica popolar… -

Agenzia ANSA

Mosca, proteste in piazza contro la guerra: la polizia interviene con manganelli e arresta i manifestanti Reportage " Fuga e arresti in massa, proteste ea Mosca e San Pietroburgo: "Non ...La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha denunciato "il brutale attacco contro le donne coraggiose" che da diversi giorni manifestano in Iran, vedendo nelladelle manifestazioni "un attentato all'umanità". "Il brutale attacco alle donne coraggiose è un attacco all'umanità", ha affermato la ministra a margine dell'assemblea generale delle ... Berlino, repressione iraniane coraggiose attacco a umanità - Europa NEW YORK, 22 SET - La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha denunciato "il brutale attacco contro le donne coraggiose" che da diversi giorni manifestano in Iran, vedendo nella repressione ...Mentre Berlino dopo la decisione del presidente russo Vladimir Putin sulla mobilitazione parziale per il conflitto in Ucraina si dice già pronta ad accogliere i disertori ...