Appena arrivato a Napoli

(Di giovedì 22 settembre 2022) Si gioca al calcio o a calciomercato? Kim èale magari non ha finito neanche il trasloco nella sua casa di posillipo. Magari non ha neanche conosciuto il salumire sotto casa e non ha ancora imparato neanche le basi della lingua italiana. Eppure a Sky già si parla di clausola rescissoria di 45 milioni che a gennaio, potrebbe essere esercitata in premier league per acquistare il talento coreano. Io dico che se le pause per le nazionali, fanno si che si creano titoli come questi, allora togliamo le nazionali dal programma UEFA perchè così, il calcio, davvero diventa squallido.