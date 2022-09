Sanità – Messina (Lega): investire di più contro deficit cognitivo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sanità – Messina (Lega): investire di più per prevenire deficit cognitivo – Oggi la giornata mondiale dell’Alzheimer – “L’invecchiamento della popolazione nel nostro Paese è un elemento sul quale occorre riflettere, rilanciando politiche serie sul Welfare destinate agli over 65 e a tutte quelle persone che sono vittime di deficit cognitivo, per il quale chiediamo di destinare almeno 100 milioni di euro a partire dalla prossima finanziaria”. E’ quanto afferma Roberto Messina (nella foto), presidente di Senior Italia FederAnziani e candidato alla Camera dei Deputati per la Lega nel collegio plurinominale Puglia P02. “Oggi ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer ed è un dovere lanciare un appello affinché la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)):di più per prevenire– Oggi la giornata mondiale dell’Alzheimer – “L’invecchiamento della popolazione nel nostro Paese è un elemento sul quale occorre riflettere, rilanciando politiche serie sul Welfare destinate agli over 65 e a tutte quelle persone che sono vittime di, per il quale chiediamo di destinare almeno 100 milioni di euro a partire dalla prossima finanziaria”. E’ quanto afferma Roberto(nella foto), presidente di Senior Italia FederAnziani e candidato alla Camera dei Deputati per lanel collegio plurinominale Puglia P02. “Oggi ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer ed è un dovere lanciare un appello affinché la ...

