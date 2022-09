(Di mercoledì 21 settembre 2022) Gli appassionati del salotto di Maria Del Filippi in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 15.00 su Canale 5, non potranno non ricordare la figura di, che partecipò al programma dinell’edizione 2016-2017, diventando uno dei protagonisti più popolari della trasmissione Mediaset. Muore, l’exdiieri, a soli 35l’ex volto di. La terribile notizia è stata data da Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico fraterno del giovane, il quale avrebbe dichiarato al sito Biccy che l’ex ...

irpiniatimes1 : Morto Manuel Achille Vallicella, il tatuatore ed ex tronista di Uomini e Donne - infoitcultura : Manuel Achille Vallicella, addio al tronista di “Uomini e donne”: è morto a soli 35 anni - CorriereCitta : Manuel Achille Vallicella, chi è il tronista di Uomini e Donne morto suicida a 35 anni - dlipashug : RT @heilouis: sono davvero scioccata dalla morte di manuel achille vallicella… chi ha seguito il suo percorso in tv sa quanto fosse buono,… - Giornaleditalia : Manuel Achille Vallicella chi è: età, fidanzata, mamma, malattia, suicidio, Instagram -

di Redazione Spettacoli Volto noto della tv, aveva partecipato alla trasmissione Mediaset. La notizia è stata data sui social dall'amico deejay Enrico Ciriaci È morto ad appena 35 anniVallicella, tatuatore e volto noto della tv e dei social dopo essere stato un corteggiatore e poi tronista della trasmissione Mediaset "Uomini e donne". L'annuncio della sua scomparsa è ...'Si può dire tanto senza dire niente', scriveva il 1 settembreVallicella , ex tronista di Uomini e Donne che a soli 35 anni si sarebbe tolto la vita. L' ultimo post è una foto in primo piano dove metteva in primo piano i suoi occhi 'così tristi e ...Gli appassionati del salotto di Maria Del Filippi in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 15.00 su Canale 5, non potranno non ricordare la figura di Manuel Vallicella, che partecipò al programma di ...Il mondo di Uomini e Donne è stato raggiunto da una notizia che ha scioccato. La morte di Manuel Vallichella è avvenuta in modo tragico.