Fuga dalla Sanità. In Lombardia la riforma Moratti già presenta il conto (Di mercoledì 21 settembre 2022) In tre mesi Regione Lombardia ha pubblicato tre bandi per reclutare poco meno di mille medici in regione. Motivo della scarsità? Presto detto: i medici preferiscono andare nel privato, con contratti che garantiscono stipendi migliori e con più diritti. A forza di pagare la Sanità privata è normale che la Sanità pubblica ceda. Sanità in crisi, in Lombardia mancano 922 medici un quarto dei quali (266) sono nel territorio di Ats In Lombardia mancano oggi 922 medici, un quarto dei quali (266) sono nel territorio di Ats metropolitana di Milano e 45 dentro il perimetro della città. Da oggi un nuovo concorso riapre i termini e ci saranno meno di 30 giorni per presentare la domanda e coprire i posti vacanti. A maggio e giugno ci sono stati altri due concorsi, praticamente ...

