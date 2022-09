Esonero Allegri, ecco quando potrebbe concretizzarsi in caso di nuovo ko (Di mercoledì 21 settembre 2022) Esonero Allegri solo rimandato? Forse sì, forse no. La società bianconera, come trapelato nelle ultime ore, sarebbe pronta a proseguire il suo percorso con Allegri alla guida del club: attenzione, però, alle possibili novità Allegri sarà confermato sulla panchina della Juventus. E’ questa la decisione della società bianconera, almeno per il momento, ma attenzione al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 settembre 2022)solo rimandato? Forse sì, forse no. La società bianconera, come trapelato nelle ultime ore, sarebbe pronta a proseguire il suo percorso conalla guida del club: attenzione, però, alle possibili novitàsarà confermato sulla panchina della Juventus. E’ questa la decisione della società bianconera, almeno per il momento, ma attenzione al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : ?? #Juventus avanti con #Allegri anche se già da venerdì #Nedved spingeva per l’esonero. #Agnelli e #Arrivabene con… - pisto_gol : L’eventuale esonero di #Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di #Inzaghi costerebbe all’… - calciomercatoit : ???Crisi #Juventus - spopola l'hashtag #StadiumVuoto - PaoloGFlorence : RT @Pippoevai: L'ex Lettera43 rinasce come @Tag43_ita . E io torno a scrivere per loro. - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Esonero #Allegri: “Ecco quanto costa alla #Juve” Da uno a dieci quanto volete che rimanga alla #Juventus?? https://t.co… -