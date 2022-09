Ciclismo | Mondiali Wollongong 2022 prova in linea uomini Elite | data | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Domenica 25 settembre si chiudono idisu strada, con laindegliche come da tradizione è l’ultima della rassegna iriaustraliana. Si preannuncia uno scontro ad altissimo livello tra i vari Pogacar, Van Aert, Evenepoel e Van der Poel, con l’Italia che proverà a giocare un ruolo importante pur senza partire con i favori del pronostico. Atteso in gara anche Julian Alaphilippe, a caccia di un terzo titolo mondiale consecutivo che avrebbe del clamoroso.: CALENDARIO COMPLETO, TV E– La corsa prenderà il via alle 2:15 della notte italiana, le 10:15 ...

21/09/2022 - Sono iniziati domenica 18 settembre, nella caratteristica città di Wollongong, i Mondiali su strada 2022 a cui Mapei partecipa in qualità di Main Partner al fianco dell'Union Cycliste Internationale. La lunga collaborazione con UCI, cominciata nel 2008, ha ormai fatto ...

STARTLIST 2022 
ARGENTINA (4+1) SEPULVEDA Eduardo 
AUSTRALIA (8) CLARKE Simon DURBRIDGE Luke HAUSSLER Heinrich HINDLEY Jai MATTHEWS Michael O'CONNOR Ben PLAPP Luke SCHULTZ Nick

Anche la Nuova Caledonia porterà il suo sestetto in una prova priva di grandi contenuti tecnici, ma in crescita e candidata alla presenza nel programma ...

Joshua Tarling ha dominato la cronometro juniores ai Mondiali 2022 di ciclismo. Il britannico si è imposto in maniera brillante a Wollongong (Australia), coprendo i 28,8 km di un tracciato mosso con i ...