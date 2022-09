Ultime Notizie – Ucraina, referendum a Donetsk e Luhansk su annessione a Russia (Di martedì 20 settembre 2022) Via libera a una serie di referendum per l’annessione di diverse regioni dell’Ucraina alla Russia. Si terranno a Donetsk e a Luhansk nella zona orientale del Paese dal 23 al 27 settembre. Il presidente della ‘repubblica popolare di Luhansk’ Leonid Pasechnik ha firmato il provvedimento per la convocazione del voto, secondo quanto riferiscono le agenzie russe. “Tenendo conto delle richieste delle organizzazioni pubbliche e degli abitanti della regione, i vertici dell’amministrazione della regione di Kherson hanno deciso di tenere un referendum sull’adesione della regione di Kherson alla Federazione russa” scrive su Telegram il capo dell’amministrazione a Kherson Vladimir Saldo come riporta il capo dell’agenzia Tass. “Sono certo che la leadership della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Via libera a una serie diper l’di diverse regioni dell’alla. Si terranno ae anella zona orientale del Paese dal 23 al 27 settembre. Il presidente della ‘repubblica popolare di’ Leonid Pasechnik ha firmato il provvedimento per la convocazione del voto, secondo quanto riferiscono le agenzie russe. “Tenendo conto delle richieste delle organizzazioni pubbliche e degli abitanti della regione, i vertici dell’amministrazione della regione di Kherson hanno deciso di tenere unsull’adesione della regione di Kherson alla Federazione russa” scrive su Telegram il capo dell’amministrazione a Kherson Vladimir Saldo come riporta il capo dell’agenzia Tass. “Sono certo che la leadership della ...

