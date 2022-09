Re Carlo III non ha firmato un proclama che sancisce la vittoria di Trump nel 2020 (Di martedì 20 settembre 2022) L’11 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine di Re Carlo III mentre firma un foglio, seduto a un tavolo. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Re Carlo III firma un proclama in cui si afferma che Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 2020 ed è il legittimo presidente per legge. Avverte Biden e Kamala di lasciare i locali entro 48 ore o si verificherà uno stato di guerra tra l’America e l’Inghilterra». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata britannica e internazionale e in nessun comunicato ufficiale della famiglia reale inglese. L’immagine oggetto di analisi proviene da un diretta video, trasmessa il 10 settembre 2022 dal canale indiano in lingua inglese News18. ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 settembre 2022) L’11 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine di ReIII mentre firma un foglio, seduto a un tavolo. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «ReIII firma unin cui si afferma che Donaldha vinto le elezioni presidenziali deled è il legittimo presidente per legge. Avverte Biden e Kamala di lasciare i locali entro 48 ore o si verificherà uno stato di guerra tra l’America e l’Inghilterra». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata britannica e internazionale e in nessun comunicato ufficiale della famiglia reale inglese. L’immagine oggetto di analisi proviene da un diretta video, trasmessa il 10 settembre 2022 dal canale indiano in lingua inglese News18. ...

