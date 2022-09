Mondiali | crono juniores | doppietta britannica con Tarling e Backstedt figlia d' arte

(Di martedì 20 settembre 2022) Dominio della Gran Bretagna nelle duemetro, uomini e donne, nella terza giornata deidi ciclismo in svolgimento a Wollongong, 80 km a sud di Sydney, in Australia. I gallesi ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - Federciclismo : VITTORIAAAAA GUAZZINI! Prima gara e primo titolo per la #nazionaleciclismo???? ai mondiali #Wollongong2022 con… - Gazzetta_it : Ciclismo, #Mondiali crono juniores, doppietta britannica con #Tarling e #Backstedt - ansacalciosport : Ciclismo: Mondiali; britannico Tarling oro nella crono juniores. Tredicesimo il primo degli azzurri Milesi | #ANSA - glooit : Ciclismo: Mondiali; britannico Tarling oro nella crono juniores leggi su Gloo -

... uomini e donne, nella terza giornata deidi ciclismo in svolgimento a Wollongong, 80 km a ... Entrambi sono i più forti della categoria: Tarling era stato argentoal Mondiale junior 2021 ...A un anno di distanza la gallese Zoe Backstedt è ancora medaglia d'oro aidi Ciclismo! La prova contro il tempo a Wollongong ha le fattezze di assolo per quanto riguarda la categoria Juniores femminile, se è vero che alla tedesca Justyna Czapla e alla belga Febe ...Il 18enne britannico Joshua Tarling si è laureato Campione del Mondo a cronometro della categoria Juniores nella rassegna mondiale di Wollongong 2022 in Australia completando la prova di 28 chilometri ...Il 18enne britannico Joshua Tarling si è laureato Campione del Mondo a cronometro della categoria Juniores nella rassegna mondiale di Wollongong 2022 in Australia completando la prova di 28 chilometri ...