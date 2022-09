L’ex presidente della Juventus: “Napoli cazzutissimo. Nedved è un errore in quel ruolo” (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli si è soffermato sull’avvio importante del Napoli ai microfoni di 1 Footbal Club, sulle frequenze di 1 station Radio: “Il Napoli ha avuto un avvio di stagione brillante: può vincere lo scudetto? È una squadra cazzutissima. Ha ingaggiato calciatori a poco prezzo, Spalletti è abile nella gestione della squadra. Il Napoli è candidato a vincere qualcosa di importante, anche se ci sono gli impegni di coppa da disputare. Per il gioco e il risultato, questa squadra è la favorita, anche prima del Milan“. L’ex presidente ha proseguito sulla Juventus: “Pensieri sulla sconfitta della Juve con il Monza? È una stagione cominciata male. Alcune ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 settembre 2022)Giovanni Cobolli Gigli si è soffermato sull’avvio importante delai microfoni di 1 Footbal Club, sulle frequenze di 1 station Radio: “Ilha avuto un avvio di stagione brillante: può vincere lo scudetto? È una squadra cazzutissima. Ha ingaggiato calciatori a poco prezzo, Spalletti è abile nella gestionesquadra. Ilè candidato a vincere qualcosa di importante, anche se ci sono gli impegni di coppa da disputare. Per il gioco e il risultato, questa squadra è la favorita, anche prima del Milan“.ha proseguito sulla: “Pensieri sulla sconfittaJuve con il Monza? È una stagione cominciata male. Alcune ...

