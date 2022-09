GF Vip, la ‘grande’ paura di Patrizia Rossetti: «Se trovo il bagno occupato, la faccio da qualche parte. Mica mi devo fare la cacca addosso?» – Video (Di martedì 20 settembre 2022) Patrizia Rossetti (US Endemol Shine) I coinquilini di Patrizia Rossetti sono avvisati: ha bisogno del bagno sempre a disposizione. A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha infatti messo alcuni vipponi – e in precedenza lo stesso Alfonso Signorini – al corrente di un particolare che, qualora dovesse verificarsi, potrebbe dar luogo ad uno sgradito “fuori programma”. Mentre dialogava con Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese, la Rossetti ha parlato del suo “problema”: “Vi devo dire una cosa ragazzi. Io soffro di colite. Se disgraziatamente mi prende la colite, che mi viene dallo stress, oppure dalle verdure ecc, io conto fino a quindici secondi e poi devo schizzare in bagno. Se lo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 settembre 2022)(US Endemol Shine) I coinquilini disono avvisati: ha bisogno delsempre a disposizione. A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha infatti messo alcuni vipponi – e in precedenza lo stesso Alfonso Signorini – al corrente di un particolare che, qualora dovesse verificarsi, potrebbe dar luogo ad uno sgradito “fuori programma”. Mentre dialogava con Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese, laha parlato del suo “problema”: “Vidire una cosa ragazzi. Io soffro di colite. Se disgraziatamente mi prende la colite, che mi viene dallo stress, oppure dalle verdure ecc, io conto fino a quindici secondi e poischizzare in. Se lo ...

