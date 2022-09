Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 19:10 (Di lunedì 19 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno oggi a Londra si sono celebrati i funerali solenni della Regina Elisabetta seconda il feretro è stato portato a spalla da un picchetto d’onore della Royal guard all’interno dell’Abbazia di Westminster a Barletta ha seguita lungo la navata centrale all’interno dell’Abbazia anche dai Principini George e Charlotte bisnipoti della sovrana unitisi con la regina Camilla e con le altre Consorti al corteo io te lo Riccardo i suoi fratelli e i suoi figli reverendo David Doyle aperto la liturgia dopo il canto di un primo inno solenne ricordando con la voce inizialmente incrinata Dall’emozione il valore simbolico dell’Abbazia di Westminster nella lunga vita di Elisabetta sei che qui funi per matrimonio con il principe Filippo ancora da principessa ereditaria nel ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 settembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno oggi a Londra si sono celebrati i funerali solenni della Regina Elisabetta seconda il feretro è stato portato a spalla da un picchetto d’onore della Royal guard all’interno dell’Abbazia di Westminster a Barletta ha seguita lungo la navata centrale all’interno dell’Abbazia anche dai Principini George e Charlotte bisnipoti della sovrana unitisi con la regina Camilla e con le altre Consorti al corteo io te lo Riccardo i suoi fratelli e i suoi figli reverendo David Doyle aperto la liturgia dopo il canto di un primo inno solenne ricordando con la voce inizialmente incrinata Dall’emozione il valore simbolico dell’Abbazia di Westminster nella lunga vita di Elisabetta sei che qui funi per matrimonio con il principe Filippo ancora da principessa ereditaria nel ...

