LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia del quattro di coppia maschile di slancio in semifinale. Avanzano anche le donne (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 Seconda heat che vede in acqua Romania, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Francia, Nuova Zelanda e Norvagia. 12:49 Ottima dunque la prestazione dei freschi Campioni d’Europa, che hanno rubato l’occhio nelle acque della Repubblica Ceca. 12:48 Seconda parte di gara in totale controllo dell’Italia, che chiude al primo posto con il tempo di 4:17.58 e vola in semifinale nel quattro di coppia maschile. Seconda posizione e pass staccato dall’Olanda, ripescaggio per tutte le altre imbarcazioni. 12:45 Partenza a razzo degli azzurri che dopo 1000 metri vantano tre secondi di margine sull’Olanda, seguita da Estonia e Lituania. 12:43 Passiamo alle batterie del quattro di coppia ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 Seconda heat che vede in acqua Romania, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Francia, Nuova Zelanda e Norvagia. 12:49 Ottima dunque la prestazione dei freschi Campioni d’Europa, che hanno rubato l’occhio nelle acque della Repubblica Ceca. 12:48 Seconda parte di gara in totale controllo dell’, che chiude al primo posto con il tempo di 4:17.58 e vola inneldi. Seconda posizione e pass staccato dall’Olanda, ripescaggio per tutte le altre imbarcazioni. 12:45 Partenza a razzo degli azzurri che dopo 1000 metri vantano tre secondi di margine sull’Olanda, seguita da Estonia e Lituania. 12:43 Passiamo alle batterie deldi...

